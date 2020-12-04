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Депутат МГД Козлов: Покупка апартаментов вместо квартиры несет риски для покупателей

13:34
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Парламентарий призвал ответственно относиться к покупке недвижимости

Депутат Мосгордумы Александр Козлов призвал россиян ответственно относиться к покупке апартаментов вместо квартир. Он напомнил, что этот вид недвижимости подразумевает сокращенный пакет социальных обязательств со стороны застройщика.

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"В этом году число предложений апартаментов от застройщиков существенно снизилось - всего 6,4 тыс. объектов в III квартале 2020 года, как сообщают девелоперы. Для сравнения, в 2020 году было 7,5 тыс. объектов ежемесячно", - обратил внимание парламентарий.

По его словам, это связано сразу с несколькими факторами. Во-первых, на рынке жилой недвижимости раскручивается ценовое ралли - на оживление продаж положительно повлияло продление программы льготной ипотеки и общее снижение ставок. Во-вторых, растет осведомленность покупателей об особенностях апартаментов как формате жилой недвижимости. Не секрет, что первое, чем апартаменты привлекают потенциальных покупателей - это низкая цена, если сравнивать с квартирами, расположенными в тех же районах. Однако нужно понимать, что низкая цена влечет за собой и "сниженные" условия жизни", отметил Козлов.

Депутат напомнил, что по закону в апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, что приводит к ограничению по использованию сервисов и услуг, доступных москвичам. Также застройщик не берет на себя обязательств по строительству социальной инфраструктуры. Наконец, апартаменты формально - это нежилые помещения, значит, соседями могут оказаться офисные организации, салоны красоты, студии танцев и так далее, подчеркнул он.

Апартаменты подходят молодым людям, ориентированным на карьеру, для которых важно жить рядом с работой, считает парламентарий. "Совсем прекращать строительство таких объектов не следует, хотя такие предложения и звучат. И, конечно, следует вести просветительскую работу с москвичами, объяснять им, что именно означает покупка апартаментов вместо квартиры. Например, важный нюанс: не может быть речи о льготах и субсидиях на оплату коммунальных услуг для собственников апартаментов", - добавил Козлов.

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