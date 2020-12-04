В Росстате рассказали, как будет проходить всероссийская перепись 2021 года

Уже сейчас данные начали собирать в труднодоступных местах

О нововведениях предстоящей всероссийской переписи населения рассказали в пятницу представители Росстата на пресс-конференции в Алтайском крае. Её основной этап стартует 1 апреля 2021 года.

Однако уже сейчас данные собирают в труднодоступных местах. В этом году для заполнения анкеты используются специальные цифровые планшеты. Они позволят ввести и обработать всю информацию значительно быстрее. Кроме того, переписчиков оснастят средством отпугивания собак. А в неблагополучных районах их будут сопровождать сотрудники полиции. Соблюдаются и все правила безопасности во время пандемии, отмечает "ТВ Центр".

"Переписчики и волонтеры будут обеспечены масками, перчатками, средствами дезинфекции. Также переписчики пройдут инструктаж, научатся распознавать простудные заболевания. И при малейших подозрениях уже личный контакт не будет проводиться. Будут оставлять листовку в почтовом ящике с подробным описанием, как пройти перепись на портале госуслуг", - сказал руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

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