В Москве стартовал полуфинал кубка по менеджменту для студентов "Управляй!"

Главная цель конкурса - поддержать талантливых студентов разных специальностей
Раскрыть потенциал, проверить навыки в формате бизнес-игр и начать карьеру управленца. В Москве стартовал полуфинал Всероссийского кубка по менеджменту для студентов "Управляй!". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Конкурс проходит в очном и заочном форматах. Итоги полуфинала подведут во время онлайн-трансляции. Оценивать лидерские качества будут представители ведущих отечественных бизнес-компаний.
Главная цель кубка - поддержать талантливых студентов разных специальностей. Участие в проекте позволит им продолжить обучение в престижных вузах и поможет начать карьеру в крупных компаниях, передает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"