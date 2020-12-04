В Москве стартовал полуфинал кубка по менеджменту для студентов "Управляй!"

Главная цель конкурса - поддержать талантливых студентов разных специальностей

Раскрыть потенциал, проверить навыки в формате бизнес-игр и начать карьеру управленца. В Москве стартовал полуфинал Всероссийского кубка по менеджменту для студентов "Управляй!". Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Конкурс проходит в очном и заочном форматах. Итоги полуфинала подведут во время онлайн-трансляции. Оценивать лидерские качества будут представители ведущих отечественных бизнес-компаний.

Главная цель кубка - поддержать талантливых студентов разных специальностей. Участие в проекте позволит им продолжить обучение в престижных вузах и поможет начать карьеру в крупных компаниях, передает "ТВ Центр".

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