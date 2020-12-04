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Песков оценил планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2"

14:43
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Это пример недобросовестной конкуренции, заявили в Кремле

Россия сделает всё для защиты своих интересов в реализации "Северного потока-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что очередные санкции США против газопровода - пример недобросовестной конкуренции.

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Новые ограничения предусмотрены в проекте оборонного бюджета страны на следующий год. Вашингтон планирует распространить их на компании, которые "содействуют продаже, аренде и использованию трубоукладочных судов", а также предоставляют страховые и технические услуги.

Помимо очередных санкций, в оборонном бюджете США предусмотрена военная помощь Украине - 250 миллионов долларов. Деньги дадут с небольшой оговоркой - треть Киев должен потратить на летальное оружие, сообщает "ТВ Центр".

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