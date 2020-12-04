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На границе России и Украины произошла перестрелка

14:08
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Один человек погиб, сообщили в ФСБ

ФСБ пресекла попытку незаконного пересечения государственной границы с территории Украины. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел недалеко от Белгорода.

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Пограничники попытались остановить троих неизвестных. Как выяснилось, они были вооружены. При попытке задержания нарушители оказали сопротивление и открыли огонь. В результате ответной стрельбы один из злоумышленников был ликвидирован. Двое его сообщников скрылись на территории Украины. Проводятся оперативно-следственные действия.

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