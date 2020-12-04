ЦКАД поможет улучшить транспортную ситуацию в Москве и Подмосковье

Об этом заявил Сергей Собянин

Сегодня на Киевском направлении железной дороги после реконструкции открылась станция "Крёкшино". В будущем она войдёт в четвёртую линию Московских центральных диаметров. Сейчас ветку активно модернизируют. О важности проекта МЦД, а также о новой Центральной кольцевой автомобильной дороге, сегодня рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте пригородного полустанка - теперь современная железнодорожная платформа. Станция "Крёкшино" станет частью строящегося МЦД-4 "Апрелевка – Железнодорожный". Пассажиры вспоминают, как остановочный пункт выглядел раньше.

— Выходишь, дождь идет, мокро, билеты здесь прикупаешь, стоишь в очереди. А сейчас очень хорошо все сделали, очень ждали, когда станцию сделали.

— И лифты есть, и эскалаторы, и для инвалидов, все сделали отлично.

На станции возвели современную островную платформу с навесом во всю длину. Турникеты, кассы, туалетные комнаты, стойки для зарядки гаджетов находятся в подземном вестибюле.

Открытие станции проходило сегодня в формате видеоконференции. На заседании координационного совета по развитию транспортного узла столичного региона говорили о запуске новых направлений Московских центральных диаметров. Как подчеркнул Сергей Собянин, МЦД - масштабный проект, которому нет аналогов в мире. Сейчас идут работы по запуску маршрутов "Апрелевка - Железнодорожный" и "Зеленоград - Раменское".

"Несмотря на пандемию, несмотря на финансовые сложности и ограничения, по большому счету, в этому году мы сделали рекорд по объему работ, которые проводятся на железнодорожном узле: 15 станций - новых, современных, отвечающих всем стандартам - построено, запущен пятый путь Ярославского направления", - подчеркнул Собянин.

Сергей Собянин отметил, что Центральная кольцевая автодорога также очень важна для мегаполиса. Магистраль протяженностью 336 км пройдет по территории Московской области. Сейчас открыто движение более чем на 140 километрах трассы. Вице-премьер Марат Хуснуллин обозначил задачу на ближайший месяц.

"Мы все-таки надеемся, что в этом году ЦКАД у нас поедет на 90 процентов. Нам, исходя из этого, следует составить схемы дорожного движения, я надеюсь, до конца декабря запустим еще около ста километров", - сказал он.

ЦКАД станет мощным стимулом к развитию экономики Московского региона и возьмет на себя основной транзитный поток грузового транспорта, разгрузив МКАД.

"ЦКАД будет, конечно, самым серьезным образом влиять на ситуацию и транспортную, и экологическую в Московском регионе, разгрузит не только трафик между районами Московской области, но и МКАД, и вылетные магистрали. Поэтому, конечно, мы будем делать все возможное, чтобы оказать содействие и запустить в полном объеме весь ЦКАД, включая участок, который проходит по территории "новой" Москвы", - сказал Собянин.

В полном объеме Центральная кольцевая автомобильная дорога заработает уже в следующем году.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"