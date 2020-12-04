В Москве в субботу начнется вакцинация от коронавируса

Запись уже открыта

На сайте столичной мэрии сегодня открылась запись на вакцинацию от коронавируса. На первом этапе прививку будут делать медикам, учителям и социальным работникам. Это те, кто входят в группу риска. С субботы в столице для них откроют 70 прививочных пунктов, но уже в ближайшее время их число будет увеличено.

От листов регистрации до самого препарата "Спутник V" - в 68-й поликлинике всё готово для начала вакцинации. Уже завтра в Москве откроется 70 таких центров, к концу года ещё 100. Первыми прививку смогут сделать сотрудники социальных, медицинских и образовательных учреждений. Причем речь идёт не только о профильном персонале, администраторы или клинеры рискуют не меньше, ежедневно сталкиваясь с большим потоком людей. Однако есть и ограничения, например, возраст - от 18 до 60, или отсутствие признаков ОРВИ. Впрочем, если что-то не так, то врач определит это во время предварительного осмотра.

"Здесь все процессы вакцинации отработаны просто до деталей. Полностью проработана логистика, тайминг. Максимально эффективно сформировано пространство, чтобы человеку было удобно и ожидать вакцинации, и быть потом еще полчаса под наблюдением после вакцинации", - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Вакцинацию проводят те же медицинские работники, кто принимал участие в пострегистрационных испытаниях. А потому с процедурой знакомы до мелочей. Главное отличие от обычной сезонной прививки - особый терморежим. Для перевозки "Спутник V" использовали специальные контейнеры с датчиками температуры. Морозильным оборудованием оснастили и сами центры вакцинации.

"Минус 38 градусов, как показывает у нас на данный момент холодильник. Она хранится в замороженном виде. После того, как приходит первая пятерка, мы достаем флакон из холодильника и при комнатной температуре начинаем ее размораживать", - объясняет старшая медицинская сестра Оксана Константинова.

Спустя три недели необходимо сделать ещё одну прививку - добровольцу вводят второй компонент препарата. Лишь после этого выдают сертификат, подтверждающий факт вакцинации. При соблюдении всех условий в час центр способен принимать 5 человек, в день - до 80. На сегодня в Москве препаратом "Спутник V" вакцинированы 20 тысяч человек. Из них всего 273 заболели COVID-19 – это 1,5 процента от числа привитых. При этом нужно учитывать, что часть из них получили вместо вакцины плацебо в рамках испытаний.

"Достаточное количество вакцины завезено. Доктора сейчас могут приступать к работе. Завтра мы готовы принимать первых пациентов, поэтому у нас максимальная степень готовности. На портале MOS.RU уже открыта запись для наших вакцинируемых", - говорит главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и справку с места работы. Работать центры вакцинации будут в 8 утра до 8 вечера.

Анна Пешехонова, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"