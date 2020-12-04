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В "Лужниках" открылся ледовый каток

15:12
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Он будет работать со вторника по воскресенье

В "Лужниках" в пятницу открылся ледовый каток. Посетителей ждет площадка в 16 тысяч квадратных метров, передает "ТВ Центр".

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Работать он будет со вторника по воскресенье. Здесь есть теплая раздевалка и прокат. Свои коньки можно будет  заточить в сервисном пункте. На всей территории  катка в связи с пандемией действуют новые правила санитарной безопасности. Вход - строго по сеансам, а в помещениях нужно обязательно носить маску.

Ранее катки открылись на ВДНХ, в Парке Горького, саду Эрмитаж и других площадках.

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