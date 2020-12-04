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Опубликовано видео крупной аварии на Кутузовском проспекте

15:11
  • пятница
  • 04 декабря 2020

В результате ДТП пострадали два человека

В Москве произошла крупная авария. На Кутузовском проспекте столкнулись две иномарки.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, машина KIA пошла на обгон, но водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На скорости машина  влетела в BMW. У иномарки оказалось повреждено переднее левое крыло. Два человека пострадали. На месте образовалась большая пробка.

Сейчас движение уже восстановлено. Следователи выясняют все обстоятельства ДТП, передает "ТВ Центр".

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