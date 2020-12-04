Сказка с альпаками, книжная ярмарка и театр: чем заняться на выходных в Москве

Скучать не придется и тем, кто останется дома

Пандемия продолжает менять привычные правила, в том числе в культурной жизни. Книжная ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction в этом году впервые пройдёт исключительно онлайн. На протяжении двух предстоящих уикендов состоятся онлайн-трансляции встреч с известными писателями и многими другими деятелями культуры.

С наступлением календарной зимы жизнь в столичных парках заиграла новыми красками. Снегом слегка припорошило даже тираннозавров. Сказочной красоты пейзаж - в парке "Сказка". Гулять здесь можно с утра до вечера. Дети изумляются диковинам из далёкого прошлого. А взрослые - посланцам из настоящего - Евросоюза. Альпаки прибыли год назад из Германии. Гладить их - одно удовольствие. Не зря этих животных так ценили еще инки. В Москве гостям понравилось сразу, с удовольствием обживаются. И друг с другом тесно общаются.

"Будем надеяться, что у девочек всё получилось. И они нам принесут маленьких детишек", - заявила ветеринар "Альпака-парка" Екатерина Зыкова.

Рядом с редкими альпаками - редкой красоты собаки. Хаски, самоеды, просто обожающие общение с людьми. Еще больше нежности и любви - в театре на Таганке, которая вновь замахнулась на Шекспира. Спектакль "Отелло" ставит молодой режиссёр с очень обязывающими именем и фамилией – Андрей Гончаров. "Просто мне нравится "Отелло"! Мне нравится Шекспир! Просто, когда я думал над материалом, мне показалось, что Шекспир и Таганка – это сочетание интересное", - заявил режиссер. Такое сочетание действительно интересно еще с прошлого века – с Любимовского "Гамлета" с Владимиром Высоцким. В одной из главных ролей новой постановки – Ирина Апексимова. Она впервые в жизни играет Дездемону.

"Я понимаю, что про любовь в данном случае – это очень общее слышится. Но то, что есть вера. И, несмотря на то, что тебе 30, 50 или, даст Бог, 80 с чем-то, ты всё равно веришь в то, что это есть", - сказала Ирина Апексимова, директор Театра на Таганке.

Поверить в вечную любовь – пусть не к конкретному человеку, а к искусству – поможет Бахрушинский музей. Не зацикливаться на происходящем, а взять ситуацию под личный контроль. Вот главный принцип мастерской фестиваля "Уроки режиссуры". Мастерская - виртуальная, а преподаватели - реальные. Рената Литвинова, Евгений Марчелли, Дмитрий Крымов и Александр Филиппенко. Каждая встреча – на вес золота.

"Эти встречи можно увидеть на портале Культура.РФ, на сайте нашего музея, в наших соцсетях", - сообщил директор театрального музея им. Бахрушина Дмитрий Родионов.

На телеканале "ТВ Центр" можно будет увидеть в выходные по-настоящему захватывающие фильмы. Почему нельзя копаться в прошлом? И чем грозят воспоминания? Ответ - в субботу, в фильме с философским названием "Не в деньгах счастье".

А в воскресенье утром философские беседы будут вести уже на кухне. Гость Отара Кушанашвили - певец Николай Басков. Будет юмор, прекрасный вокал и полезные рецепты. На все случаи жизни.

Ольга Стрельцова, Мария Леванова, Владислав Подымский, Алексей Оленченко, "ТВ Центр".

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