Путин: Россия направит миллиарды рублей на цифровизацию госуправления

Это важный рубеж в жизни цивилизации, заявил президент

Искусственный интеллект - основа очередного рывка в развитии человечества. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании международной онлайн-конференции "AI Journey".

Президент отметил, что сквозные технологии будут "пропитывать" все сферы жизни - социальную, производственную, научную и культурную, сообщает "ТВ Центр". Как подчеркнул президент, Россия планирует направить миллиарды рублей на цифровую трансформацию государственного управления. Все эти изменения - важный рубеж в жизни цивилизации и международном сотрудничестве. Тем не менее, искусственный интеллект никогда не заменит человека.

"Он становится верным помощником, открывающим новые горизонты для реализации целого ряда задач, которые перед человечеством стоят. В том случае, если мы правильно распорядимся этими колоссальными ресурсами, это пойдет на пользу человечеству. Мы должны так выстроить с ним отношения, чтобы прорывные технологии помогли нам добиться наших национальных целей, если говорить о нашей стране. Преобразить Россию и укрепить ее позиции в мире, а значит, прежде всего, повысить благополучие и качество жизни наших граждан. Уже весной этого года, когда нагрузка на систему здравоохранения многократно возросла в связи с пандемией коронавирусной инфекции, алгоритмы искусственного интеллекта помогали и помогают нашим врачам быстро определить опасную болезнь, с достаточно высокой степенью анализировать результаты исследований. И, что не менее важно, позволили увеличить качество и объёмы диагностики", - сказал Путин.

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