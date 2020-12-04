В Кремле обрадуются изменению статуса русского языка в Молдавии

Песков заявил, что Россия приветствует подобные инициативы

Российская сторона приветствует возможность возвращения русскому языку статуса межнационального общения в Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что русский язык является разговорным для многих выходцев из бывшего Советского Союза, а потому Москва положительно относится к тому, что людям позволяют разговаривать на том языке, который они считают комфортным для себя.

"По русскому языку мы говорили уже неоднократно: так или иначе на русском языке говорят на пространстве бывшего Советского Союза, это является естественной потребностью - использование русского языка населением стран бывшего Советского Союза. Поэтому мы только приветствуем, когда снимаются какие-то препоны для того, чтобы граждане говорили на том языке, на котором они хотят", - отметил Песков.

Парламент Молдавии в четверг, 3 декабря, утвердил возвращение русскому языку статуса межнационального общения и снятие запрета на вещание российских телеканалов. Голосование проходило на фоне бойкота оппозиции, заблокировавшей трибуну парламента. Ряд оппозиционеров заявили, что оспорят принятые парламентом законы в Конституционном суде, передает РИА Новости.

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