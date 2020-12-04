Женщина выкинула из окна ребенка своей подруги в Новой Москве

Возбуждено уголовное дело

Женщина выкинула из окна квартиры годовалого ребенка своей подруги. Трагический инцидент произошел в Новой Москве.

"В квартире находилась мама ребенка и ее подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребенка из окна", - сообщила ТАСС представитель столичного Главного следственного управления СК России Юлия Иванова.

По ее словам, при падении с 13 этажа малыш получил смертельные травмы. Подробности происшествия устанавливаются. По факту убийства малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал Life Shot пишет, что первым тело младенца увидел курьер. По словам очевидцев, вскоре после падения к малышу прибежала плачущая мать.

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