"В семье не без урода": Песков о негативной оценке работы чиновников

Плохих чиновников не так уж много, считают в Кремле

Дмитрий Песков прокомментировал опрос Фонда общественного мнения, в котором более половины опрошенных заявили, что чиновники работают плохо. По словам представителя Кремля, ему, как чиновнику, такое обидно слышать.

"Но, конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны, и достойно выполняют свои функции", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента согласился с тем, что есть и плохие чиновники, которые наплевательски относятся к своей работе. Именно из-за таких людей, полагает Дмитрий Песков, и создается неверное ощущение.

Ранее Фонд общественного мнения опубликовал опрос об отношении россиян к работе чиновников. 51% опрошенных заявил, что те работают плохо. 55% россиян не хотят, чтобы их дети стали чиновниками.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"