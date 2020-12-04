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Назван идеальный завтрак для диабетиков

14:42
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Популярный продукт положительно сказывается на организме

Идеальным завтраком для больных диабетом второго типа можно считать яйца, уверены в Американской диабетической ассоциации.
Диетолог назвала группы людей, которым нельзя есть яйца

Эксперты отметили, что в одном курином яйце содержится менее грамма углеводов и около семи граммов белка, а калий, который поддерживает здоровье нервов и мышц и положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы,

"Исследования показывают, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа", - считают американские специалисты.

При этом завтрак из яиц способен на долгое время вызвать чувство насыщения, тем самым предотвращая переедание в течение дня и способствуя снижению жира в организме, передает Express.

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