Фото Асмус в свадебном платье слили в Сеть

Кадр получился эффектный

Актриса Кристина Асмус, которая летом рассталась с юмористом Гариком Харламовым, надела свадебное платье. Правда, пока только на съемках нового фильма.

На странице проекта в Instagram опубликовали фото, на которых Асмус в образе невесты разбивает о стену бутылку. Как говорится в посте, актриса так вошла в роль, что бросила бутылку, не договариваясь с режиссером.

"Войдет ли этот эпизод в кино, узнаем уже весной во всех кинотеатрах! При съемках данной сцены ни один оператор и ни одна Кристина Асмус не пострадали", - написано в посте.

Кристина Асмус опубликовала один из снимков у себя в сторис, поставив дурашливый эмодзи с высунутым языком.

Сейчас Асмус и Харламов живут раздельно. Встречаются ли они с кем-то, не сообщается. Дочь осталась с мамой.

По словам экс-возлюбленных, скандал со съемками эротических сцен в фильме "Текст" не стал причиной их развода. Третьи лица тут тоже ни при чем. Как объяснил Харламов, они с актрисой просто охладели друг к другу.

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