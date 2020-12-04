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Фото Асмус в свадебном платье слили в Сеть

14:46
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Кадр получился эффектный

Актриса Кристина Асмус, которая летом рассталась с юмористом Гариком Харламовым, надела свадебное платье. Правда, пока только на съемках нового фильма. 
Асмус посетовала на тяжелую жизнь

На странице проекта в Instagram опубликовали фото, на которых Асмус в образе невесты разбивает о стену бутылку. Как говорится в посте, актриса так вошла в роль, что бросила бутылку, не договариваясь с режиссером. 

"Войдет ли этот эпизод в кино, узнаем уже весной во всех кинотеатрах! При съемках данной сцены ни один оператор и ни одна Кристина Асмус не пострадали", - написано в посте. 

Кристина Асмус опубликовала один из снимков у себя в сторис, поставив дурашливый эмодзи с высунутым языком.   

Сейчас Асмус и Харламов живут раздельно. Встречаются ли они с кем-то, не сообщается. Дочь осталась с мамой.

По словам экс-возлюбленных, скандал со съемками эротических сцен в фильме "Текст" не стал причиной их развода. Третьи лица тут тоже ни при чем. Как объяснил Харламов, они с актрисой просто охладели друг к другу.

 

 

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