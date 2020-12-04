ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей ждет рекордно высокое давление

15:11
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Оно превысит норму на 22 единицы

Синоптики предупредили, что в Москву на выходных придет антициклон "Хавьер", который принесет с собой рекордно высокое атмосферное давление. Согласно прогнозам, столбики барометров поднимутся до 767 миллиметров ртутного столба.
Москвичам рассказали о погоде на Новый год

"В выходные скажется влияние сибирского максимума ("Хавьер"), который очистит небо от серых туч, и в условиях незначительной облачности начнется выхолаживание воздуха... Кроме того, усиление сибирского антициклона будет сопровождаться ростом атмосферного давления до рекордных значений в предстоящие выходные: показания барометров достигнут пика в воскресенье – 767 миллиметров ртутного столба, что выше предыдущего рекорда 2002 года", - рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Он отметил, что подобные показатели на 22 единицы превышают норму, а по ощущениям напоминают погружение в 250-метровую шахту. Синоптик предупредил, что резкое повышение атмосферного давления может сказаться на здоровье метеозависимых людей.

"Еще одна обратная сторона медали антициклональной погоды - это рост концентрации вредных примесей в атмосфере из-за задерживающих их невидимых инверсионных слоев и слабой продуваемости воздуха", - добавил Тишковец.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Врач измеряет давление тонометром
Врач измеряет давление тонометром
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.