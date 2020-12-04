Москвичей ждет рекордно высокое давление

Оно превысит норму на 22 единицы

Синоптики предупредили, что в Москву на выходных придет антициклон "Хавьер", который принесет с собой рекордно высокое атмосферное давление. Согласно прогнозам, столбики барометров поднимутся до 767 миллиметров ртутного столба.

"В выходные скажется влияние сибирского максимума ("Хавьер"), который очистит небо от серых туч, и в условиях незначительной облачности начнется выхолаживание воздуха... Кроме того, усиление сибирского антициклона будет сопровождаться ростом атмосферного давления до рекордных значений в предстоящие выходные: показания барометров достигнут пика в воскресенье – 767 миллиметров ртутного столба, что выше предыдущего рекорда 2002 года", - рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Он отметил, что подобные показатели на 22 единицы превышают норму, а по ощущениям напоминают погружение в 250-метровую шахту. Синоптик предупредил, что резкое повышение атмосферного давления может сказаться на здоровье метеозависимых людей.

"Еще одна обратная сторона медали антициклональной погоды - это рост концентрации вредных примесей в атмосфере из-за задерживающих их невидимых инверсионных слоев и слабой продуваемости воздуха", - добавил Тишковец.

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