Двое сотрудников НТВ пропали в Турции после задержания

Связь с журналистами потеряна

Полиция Турции задержала в пригороде Стамбула сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение". Связь с журналистами пропала вечером 3 декабря. Российские дипломаты пытаются выяснить, где находятся Алексей Петрушко и Иван Малышкин.

"Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась", - сообщили в пресс-службе НТВ.

В телекомпании добавили, что в 21:00 по московскому времени 3 декабря Алексею Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат". Больше на связь они не выходили, на звонки и сообщения не отвечали.

Инцидентом уже занялись в МИД России и российском генконсульстве в Турции. Дипломаты прилагают значительные усилия, чтобы прояснить ситуацию и найти россиян.

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