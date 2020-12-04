ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Двое сотрудников НТВ пропали в Турции после задержания

15:18
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Связь с журналистами потеряна

Полиция Турции задержала в пригороде Стамбула сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение". Связь с журналистами пропала вечером 3 декабря. Российские дипломаты пытаются выяснить, где находятся Алексей Петрушко и Иван Малышкин.
Турция заявила о готовности направить войска в Карабах

"Утром 3 декабря автор Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин сообщили в редакцию о своем задержании полицейскими в Sanayi - пригороде Стамбула. Потом связь с ними прервалась", - сообщили в пресс-службе НТВ.

В телекомпании добавили, что в 21:00 по московскому времени 3 декабря Алексею Петрушко удалось отправить короткое СМС-сообщение: "Нас почему-то до сих пор держат". Больше на связь они не выходили, на звонки и сообщения не отвечали.

Инцидентом уже занялись в МИД России и российском генконсульстве в Турции. Дипломаты прилагают значительные усилия, чтобы прояснить ситуацию и найти россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полиция Турции
Полиция Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.