Лукашенко заявил о непростой ситуации с COVID-19 в стране

Однако она находится под контролем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку ситуации с коронавирусом в стране. В настоящий момент она непростая, однако контролируемая, пишут argumenti.ru.

В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев COVID-19.

Ранее Белоруссия объявила о планах привить российской вакциной два миллиона человек. В первую очередь будут привиты представители наиболее уязвимых групп населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"