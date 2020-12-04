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Лукашенко заявил о непростой ситуации с COVID-19 в стране

15:23
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Однако она находится под контролем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал оценку ситуации с коронавирусом в стране. В настоящий момент она непростая, однако контролируемая, пишут argumenti.ru.

В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев COVID-19.

Ранее Белоруссия объявила о планах привить российской вакциной два миллиона человек. В первую очередь будут привиты представители наиболее уязвимых групп населения.

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