Пять тысяч москвичей записались на прививку от COVID-19 за пять часов

Сложный процесс вакцинации запущен, написал в своем блоге Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за первые пять часов на прививку от новой коронавирусной инфекции записалось пять тысяч человек. Препарат "Спутник V" в ближайшее время получат учителя, врачи, соцработники.

"Сложный процесс вакцинации от ковида запущен", - написал в пятницу на своем личном сайте Собянин.

Ранее утром в пятницу на сайте столичной мэрии mos.ru открылась запись на вакцинацию от коронавируса. На первом этапе российскую прививку будут делать медикам, учителям и социальным работникам, то есть тем людям, которые входят в группу риска. С завтрашнего дня в столице для них откроют 70 прививочных пунктов, но уже в ближайшее время их число будет увеличено.

Для прохождения вакцинации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в соответствующей отрасли или организации. Медики просят выделить на вакцинацию час свободного времени.

Подробности смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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