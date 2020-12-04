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Задержана беременная женщина, выбросившая ребенка в окно

15:42
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Она не смогла объяснить свой поступок

Полиция задержала в Новой Москве 30-летнюю женщину, которая выбросила в окно ребенка своей подруги. 
Женщина выкинула из окна ребенка своей подруги в Новой Москве

Как сообщалось ранее, женщина выбросила малыша с 13 этажа. По факту убийства малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. По уточненным данным, младенцу было два месяца. 

Подозреваемую задержали, передает 5-tv.ru. Как оказалось, женщина находится в положении.

Она приехала к подруге, чтобы забрать бандаж для беременных. По одной версии, подозреваемая выбросила ребенка, когда ее подруга ушла то ли в ванну, то ли в магазин. Есть версия, что это произошло во время конфликта между женщинами. Подробности происшествия устанавливаются. 

Telegram-канал Life Shot пишет, что подозреваемая страдает острым полиморфным психопатическим расстройством, из-за которого у человека возникают галлюцинации. СМИ пишут, что она не смогла объяснить, зачем убила ребенка.  

Как сообщает Telegram-канал Hue, отца ребенка не было дома в момент трагедии. По словам мужчины, подозреваемая могла убить малыша в состоянии наркотического опьянения. 

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