Задержана беременная женщина, выбросившая ребенка в окно

Она не смогла объяснить свой поступок

Полиция задержала в Новой Москве 30-летнюю женщину, которая выбросила в окно ребенка своей подруги.

Как сообщалось ранее, женщина выбросила малыша с 13 этажа. По факту убийства малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело. По уточненным данным, младенцу было два месяца.

Подозреваемую задержали, передает 5-tv.ru. Как оказалось, женщина находится в положении.

Она приехала к подруге, чтобы забрать бандаж для беременных. По одной версии, подозреваемая выбросила ребенка, когда ее подруга ушла то ли в ванну, то ли в магазин. Есть версия, что это произошло во время конфликта между женщинами. Подробности происшествия устанавливаются.

Telegram-канал Life Shot пишет, что подозреваемая страдает острым полиморфным психопатическим расстройством, из-за которого у человека возникают галлюцинации. СМИ пишут, что она не смогла объяснить, зачем убила ребенка.

Как сообщает Telegram-канал Hue, отца ребенка не было дома в момент трагедии. По словам мужчины, подозреваемая могла убить малыша в состоянии наркотического опьянения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"