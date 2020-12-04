Стало известно, когда в Москве начнутся снегопады

Снежную погоду можно ожидать до Нового года

Обильные снегопады в Москве начнутся не раньше середины декабря, заявил синоптик Евгений Тишковец. В этот же период в столице замерзнут водоемы.

"Вероятность снегопадов повысится ближе к середине месяца, когда самоизоляция антициклона ослабит его и с запада начнут прорываться снеговые циклоны, неся с собой атлантическое тепло и околонулевую температуру", - объяснил метеоролог.

Он подчеркнул, что для любителей лыжных прогулок погода будет все еще не самая подходящая, но для катания на коньках подойдет отлично, передает РИА Новости.

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