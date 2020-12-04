Путин ответил, может ли искусственный интеллект стать президентом

Ассистентом искусственный интеллект стать может

На текущий момент искусственному интеллекту не под силу стать главой государства. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин. Это связано с тем, указал российский лидер, что искусственный интеллект не обладает чувством совести и сострадания.

В то же время, по словам Путина, искусственный интеллект может быть учителем и помощником президента. "Он может быть инструктором, ассистентом", - добавил глава государства.

Президент также предложил выработать морально-нравственный кодекс для искусственного интеллекта. "Эти морально-нравственные нормы, требования должны быть выработаны и применяться и в этой чрезвычайно важной и так бурно развивающейся сфере ", - приводит РИА Новости слова Путина.

В пятницу Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международной онлайн-конференции "AI Journey". Президент отметил, что сквозные технологии будут "пропитывать" все сферы жизни - социальную, производственную, научную и культурную.

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