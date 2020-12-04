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Путин ответил, может ли искусственный интеллект стать президентом

15:51
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Ассистентом искусственный интеллект стать может

На текущий момент искусственному интеллекту не под силу стать главой государства. Такого мнения придерживается президент России Владимир Путин. Это связано с тем, указал российский лидер, что искусственный интеллект не обладает чувством совести и сострадания.

В то же время, по словам Путина, искусственный интеллект может быть учителем и помощником президента. "Он может быть инструктором, ассистентом", - добавил глава государства.

Президент также предложил выработать морально-нравственный кодекс для искусственного интеллекта. "Эти морально-нравственные нормы, требования должны быть выработаны и применяться и в этой чрезвычайно важной и так бурно развивающейся сфере ", - приводит РИА Новости слова Путина.

В пятницу Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании международной онлайн-конференции "AI Journey". Президент отметил, что сквозные технологии будут "пропитывать" все сферы жизни - социальную, производственную, научную и культурную.

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