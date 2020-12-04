Названы три опасных для употребления алкоголя возраста

На здоровье может повлиять даже умеренный прием спиртного

Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса определили три возраста, в которые алкоголь наиболее губительно сказывается на организме человека и может привести к повреждениям мозга.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о трех периодах динамических изменений мозга, которые могут быть особенно чувствительны к нейротоксическим эффектам алкоголя", - сказано в исследовании.

Первым опасным возрастом для употребления алкоголя признан период в утробе матери. Если женщина во время беременности употребляет спиртное, это может вызвать у плода уменьшение объема мозга и когнитивные нарушения. При этом не важно количество горячительных напитков – даже малый объем способен привести к психологическим и поведенческим расстройствам у будущего ребенка.

Второй опасный возраст – подростковый, от 15 до 19 лет. В эти годы алкоголь грозит уменьшением объема неокортекса и функциональной связности, ослаблением развития белого вещества мозга и небольшими или умеренными дефицитами различных когнитивных функций.

Не стоит налегать на спиртное и в старости, иначе это может спровоцировать деменцию, передает the British Medical Journal. "Расстройства, связанные с потреблением алкоголя, показали себя как самые сильные факторы риска для всех видов деменции", - отмечают ученые.

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