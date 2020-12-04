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Американцы готовы вакцинироваться от коронавируса только после Байдена и Обамы

15:56
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Также придаст им смелости пример Ким Кардашьян

Пройти вакцинацию от COVID-19 большинство американцев готовы в том случае, если пример им подадут Джо Байден и экс-президент США Барак Обама. Опрос провела исследовательская фирма Harris Poll.
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Пример Байдена и Обамы мог бы вдохновить 36% опрошенных социологами. А вот если бы привился от коронавируса главный инфекционист США Энтони Фаучи, за ним бы последовали уже 42% респондентов. Если же на вакцинацию пойдет Дональд Трамп, то 19% опрошенных скорее откажутся от прививки.

Сразу три бывших президента США - Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама – ранее заявили, что публично привьются от коронавируса, чтобы развеять страхи аменриканцев по поводу вакцины. О готовности показать пример заявили также Энтони Фаучи и Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США. Однако граждане заявляют, что скорее поверили бы Тому Хэнксу, Джулии Робертс или Ким Кардашьян.

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