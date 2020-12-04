"Решающий этап": названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в регионах

Вакцина "Спутник V" отправляется во все регионы России

В конце следующей недели в России начнется масштабная вакцинация от коронавируса. В Москве она стартует уже в эту субботу. Согласно поручению президента, первыми вакцину получат представители трех групп риска - врачи, учителя и соцработники. Вакцинация, как уже неоднократно подчеркивалось, будет проходить бесплатно и на добровольной основе вакциной "Спутник V". Масштабная прививочная кампания против ковида – то, чего действительно ждут очень многие. Это решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни. Ведь хоть Роспотребнадзор и заявляет о замедлении распространения вируса, ситуация с "короной" во многих российских регионах остается достаточно напряженной.

Статистика заражений на этой неделе то настраивала на осторожный оптимизм, то снова огорчала, но вскоре не менее важными станут и другие цифры. Страна вплотную подошла к главной битве с коронавирусом - вакцинации. В России созданы три препарата. "Спутник-V" полностью готов к применению. "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" запущена в пострегистрационные испытания на добровольцах.

Пока же ситуация остается сложной. И регионы в зависимости от ситуации действуют по-разному. Где-то задумываются и даже вводят новые ограничения: на Камчатке продляют самоизоляцию для пожилых, в Москве и Питере вузы переводят на дистанционное обучение. В Северной столице, к тому же, закрыли аквапарки и океанариумы, музеи выставки, театры. А в Башкирии, например, напротив, ученикам разрешают вернуться в школы.

"Разброс среднесуточного показателя заболеваемости по регионам страны наблюдался, от 2,1 на 100 тысяч населения в республике Татарстан, до 63 на 100 тысяч населения в республике Карелия. В среднем в стране динамика эпидемического процесса позволяет нам с осторожностью, с осторожностью повторяю, судить о некотором замедлении темпа роста распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Соцсети взорвали эти кадры. Во время пандемии рэпер Баста собирает на концерте многотысячную толпу. Суд приговорил руководство Ледового дворца к штрафу в полмиллиона рублей за нарушение санитарных норм. Администрация свою вину признала. Спортивно-концертный комплекс теперь закрыт. А сама ситуация привлекла внимание кабинета министров.

"Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо, тем более, что есть чётко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий", - сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Правительство беспрестанно держит руку на пульсе. Еще на год для малого бизнеса продлен мораторий на плановые проверки. Минздраву удалось привлечь на помощь медикам дополнительно 10 тысяч машин. Где-то все еще жалуются на дефицит лекарств от COVID-19. Но и эту проблему ведомство обещает решить, в том числе за счет закупки иностранных препаратов. А нехватку кадров восполняют студенты-медики - 50 тысяч по всей стране.

Минобороны продолжает строить многофункциональные медицинские центры. Только на этой неделе открыли четыре таких: два в Астраханской области, по одному - во Пскове и Североморске. Москва же справляется своими силами. Мэр столицы открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ.

"Мы не только увеличиваем объемы, но и качество, и оснащенность этих госпиталей. Здесь, на ВДНХ, была создана уникальная реанимационная система, состоящая из более чем 200 коек, оснащенная всем самым современным оборудованием. Более того, созданы специализированные самые современные лаборатории", - рассказал Сергей Собянин.

И на этой неделе первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" представили в ООН. Разумеется, в онлайн-формате. Российский препарат вызвал большой интерес. На презентацию записались представители 55 стран.

"На сегодняшний день вакцинировано более 100 000 граждан. Вакцина "Спутник V" отправляется во все регионы России, чтобы в ближайшее время начать массовую кампанию вакцинации", - сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Для иностранцев российская вакцина обойдется примерно в 10 долларов за дозу. Это дешевле, чем собираются объявить за свои образцы западные производители. А вот доказанная эффективность выше у "Спутника V" - более 90 процентов. Россиян прививают и будут прививать бесплатно. Пока препарат получают добровольцы, медики и военные.

Учитывая, что препарату еще нужно время для создания иммунитета к коронавирусу, власти решили не медлить с масштабной вакцинацией. "Спутника V" уже накоплено около двух миллионов доз и его производство наращивается.

"Это даёт нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска – врачей и учителей. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - заявил Путин.

Москва одной из первых начнет выполнять поручение президента. Запись на вакцинацию началась уже в пятницу на сайте мэра города.

В первую очередь препарат получат те, кто находится в группе риска - учителя, врачи, соцработники. Технологически столица готова.

"В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные емкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошел специальное обучение", - сообщил Сергей Собянин.

Чтобы получить вакцину, нужно быть прикрепленным к городской поликлинике. Процедура займет примерно час - 10 минут на осмотр пациента, 15 на подготовку препарата и полчаса для последующего наблюдения. По мере поступления новых доз список категорий будет расширяться.

"На сегодняшний день уже более 20 тысяч человек получили в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины. На сегодняшний день мы отфиксировали всего лишь 273 заболевших. Это 1,5 процента от привитых. Учитывая, что большая часть из них получала плацебо. Кто из них получал плацебо, мы не знаем. То есть эти цифры уже сами за себя говорят об эффективности данной вакцины", - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В регионах также проявляют высокую степень готовности к выполнению поручения президента. "Весь процесс должен быть организован максимально эффективно. Это решающий этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдём, тем скорее вернёмся к нормальной, обычной жизни. И сможем без опасений общаться с родными и близкими", – заявил Мишустин.

Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Александр Огородников, "В центре событий", "ТВ Центр".

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