Гибрид человека и животного: зачем ученые создают химер

Есть ли в этом направлении действительно удачные опыты?

В последнее время в медицинских кругах стала очень популярна версия, что одна из главных причин именно пандемии коронавируса с такой большой смертностью - неумеренное и неконтролируемое употребление человечеством антибиотиков, что привело к гибели бактерий, сдерживавших вирусы. Как остановить процесс поглощения антибиотиков тоннами, учитывая поражающую склонность человечества к самолечению, медики не знают. Впрочем, сегодня это уже очевидно, не главная проблема. А вот нехватка, к примеру, подопытных животных для исследований тех же актиковидных вакцин - налицо. Её пытаются решить. Правда, иногда методами, которые удивляют. Испанские ученые решили скрестить обезьяну с человеком. Цель, как водится, благая - решить проблему с нехваткой органов для трансплантации и максимально приблизив организм обезьяны к homo sapiens, получить фактически идеальный полигон для испытаний всего и вся, от тех же самых вакцин до банальной косметики. Но ученые не были бы настоящими учеными, если бы не держали в уме и третью цель. Естественно, тоже абсолютно благую.

Клайв и Эльза – семья учёных-биоинженеров. В своей лаборатории тайно соединяют ДНК животных и человека. Родившееся существо поначалу и правда, кажется, может перевернуть науку, стать источником уникального фармацевтического белка. Вместо этого, вполне предсказуемо, становится источником смерти героя. Опыт выходит из-под контроля.

К созданию фильма "Химера" режиссёра Винченцо Натали подтолкнул газетный заголовок "Учёным сразу нескольких стран разрешили работать над созданием гибридов". Одним из таких экспериментальных полигонов сегодня является Китай. Именно туда съезжаются биоинженеры со всего мира, чтобы творить овцекоз, тигрольвов и ханориков.

Однако на этот раз биологи замахнулись на самое что ни на есть разумное – homo sapiens. Группа испанских исследователей отправится в Поднебесную, чтобы создать гибрид человека и обезьяны. На родине, как и в большинстве западных стран, подобные опыты запрещены из этических соображений. Учёные оправдывают себя: речь идёт не о скрещивании как таковом, а о создании химеры. А это уже совсем другое. Из зародыша одного животного предварительно удаляют часть клеток, из которых должен сформироваться определенный орган – скажем, почка. На их место помещают стволовые клетки другого существа, которые этот орган заменят. В результате, полагают эксперты, можно получить ту же обезьяну, но с почкой человека – своего рода живой инкубатор донорских органов. Или даже крови! Американским ученым уже удавалось создать мышей с человеческими тромбоцитами.

"Сегодня существует огромная потребность в органах и тканях, спрос превышает предложение примерно в 4 раза. Уже много лет мы пытаемся создать в лаборатории искусственные клетки. Но подражать природе не так-то просто. Поэтому мы предложили альтернативный способ: использовать для выращивания клеток ту же среду, что и природа, а именно – животный организм", - рассказал научный сотрудник института Солка, Калифорния Хуан Бельмонте.

Трансплантация от животного к человеку – звучит, конечно, диковато. Но здесь речь идёт хотя бы об органе, выращенным из человеческих клеток. Тогда как были в истории медицины и более шокирующие примеры. В 1984 году новорожденной американке пересадили сердце бабуина, искать донора было некогда. Со своим новым сердцем девочка прожила почти месяц.

Подобные опыты проводили якобы и в нашей стране. Причём намного раньше. В 20-е годы прошлого века профессор Илья Иванов буквально грезил идеей скрещивания обезьяны и человека. Для этого советский учёный отправился в Западную Африку, телеграфируя друзьям в Москву:

"Гибридный человек, который соответствует антропоидам, с рождения растет быстрее, нежели обычный, к трем-четырем годам набирает невероятную силу, гораздо менее чувствителен к боли, неразборчив в пище, из всех забав предпочитает половые наслаждения".

Позже выяснилось: в своих письмах Иванов излагал лишь идеи. Искусственное оплодотворение шимпанзе человеческим семенем результатов не принесло. Но даже если предположить, что такое возможно – объясняют современные ученые, - то гибрид окажется бесплодным. Ведь у него будет нечетное количество хромосом. Точно так же, как, например, у мулов – помесь осла и кобылы тоже стерильна.

Куда перспективней выглядит идея создания тех же химер. Китайские фермеры, например, задумались о том, чтобы производить грудное молоко в промышленных масштабах. Ученым якобы удалось вывести целое стадо коров, которые дают человеческое молоко. Выпуск нового продукта был намечен на 2014-й год. Но, как говорится, что-то пошло не так: на полках магазинов он так и не появился.

"Эксперименты по получению химер проводились на разных стадиях и на сельскохозяйственных животных, и на лабораторных животных. Но опять же таки какого-то промышленного значения это не имело", - отметил директор медико-генетического центра "Генотек" Валерий Ильинский.

Шанс совершить переворот в медицине увидели для себя и пластические хирурги. Крыса с вживлённым в спину ухом на сегодняшний день самый известный гибрид человека и животного. Ученые поместили на тело грызуна специальный каркас, который впоследствии оброс хрящевой тканью. Позже такое выращенное нужного размера и формы ухо можно было бы пересадить пациенту. Однако до испытаний на человеке дело так и не дошло. Биологи уверяют: имплантированные уши, человеческое молоко, органы для пересадки – вопрос ближайшего будущего. А вот где химеры уже пригодились, так это в изучении смертельно опасных болезней.

В 2010-м году ученым удалось вырастить мышей с полностью человеческой печенью. После чего грызунов-мутантов намеренно заразили гепатитами B и C, чтобы попытаться вылечить зверьков. Прежде такое было попросту невозможно, ведь воспалительными заболеваниями печени страдают только люди и шимпанзе.

"Эти наблюдения уже сегодня позволяют нам понять, как развивается та или иная болезнь. А значит, мы можем приступить к разработке новых методов лечения и созданию новых лекарств", - сказал научный сотрудник института Солка, Калифорния Дзюн Ву.

Например, той же вакцины от коронавируса. Учёные и сейчас, разумеется, проводят испытания на обезьянах. Но чем больше их организм будет походить на человеческий, тем точнее результаты. Впрочем, есть у биоинженеров и другой интерес: пробудить у приматов сознание. И это уже куда менее предсказуемый эксперимент.

"Что произойдет, если стволовые клетки вырвутся и сформируют человеческие нейроны в мозге животного? Будет ли у него сознание? А что произойдет, если эти стволовые клетки превратятся в сперматозоиды?" – задается вопросом доктор Барселонского Центра регенеративной медицины Анхель Райя.

Об этом, по крайней мере, сейчас, мы вряд ли узнаем. Экспериментальные эмбрионы с человеческой ДНК живут всего пару недель. Потом из этических соображений их положено уничтожать. Но кто знает, какие ещё фантастические сюжеты рано или поздно подкинет кинематографистам генная инженерия. И так ли они фантастичны на самом деле.

Анна Пешехонова, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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