Гибрид человека и животного: зачем ученые создают химер

В 2010-м году ученым удалось вырастить мышей с полностью человеческой печенью. После чего грызунов-мутантов намеренно заразили гепатитами B и C, чтобы попытаться вылечить зверьков. Прежде такое было попросту невозможно, ведь воспалительными заболеваниями печени страдают только люди и шимпанзе.

Лаборатория

©<a href="http://www.flickr.com/photos/opcw">Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)</a>