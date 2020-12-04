В Тамбовской области обеспокоились исчезновением волков

Что делают для спасения одного из самых умных и нужных зверей планеты?

Приморский национальный заповедник "Земля леопарда" показал прекрасные кадры романтического общения самых редких в мире кошек. В фотоловушку попал молодой самец-леопард, купавшийся в снегу. Таким образом он метит территорию и оставляет любовное послание для самки, живущей по соседству. Информация передается через запах - таковы особенности коммуникации животных. Через несколько дней избранница пришла и прочитала оставленную записку. Фотоловушки, а их в приморском нацпарке около 400, помогают изучать поведение леопардов, отслеживать их количество. Сейчас в России их 97. И делается всё, чтобы этих грациозных кошек стало больше. Похоже, скоро схожую программу в ряде регионов придется запускать и для волков. Например, в Тамбовской губернии, где их, похоже, остались считанные единицы. Истребили, оставив себе на память старинную присказку да памятник из дуба. А ведь без волков невозможно представить наш мир. Кроме того, формулу "волк санитар леса", между прочим, никто не опроверг и там, где нет этих красивых хищников, есть проблемы. И множество.

У жильцов приюта "Чертог волка" перекличка. Так они общаются. В дикой природе еще и предупреждают других волков, что на этой территории уже есть свой хозяин. Причем слышат друг друга на расстоянии до 15 километров. В подмосковном волчьем центре все намного компактнее, вольеры небольшие, но нехватку пространства компенсируют безопасностью, регулярным питанием и хорошим отношением. Доброе слово не только собаке, но и волку приятно.

В центре занимаются реабилитацией волков. Чаще всего это звери, которые жили в неволе в плохих условиях или брошенные. У каждого постояльца своя, чаще всего, грустная история.

"Два года в темном маленьком вольере на каше с костями, на кормах этих промышленных. В итоге, мы получаем кучу дефицитов, кучу проблем по желчному, по кишечнику, обмен веществ слетевший. И вместе с этим зрение. Естественно, ты два года сидишь без зрения, без света, ты не будешь добрым и милым", - рассказывает сооснователь приюта "Чертог волка" Анастасия Гайдук.

Анастасия с супругом не только живут рядом с волками, но и буквально живут волками. Такое странное для многих занятие объясняют борьбой с несправедливостью.

В приюте хорошо знают повадки волков, понимают, что им нужно. В первую очередь, речь об условиях, максимально похожих на естественную среду обитания. Например, еду для некоторых волков специально прячут в вольере, чтобы зверь не просто ел мясо, но перед этим еще и искал его – своеобразная замена охоты. Благодаря такому подходу, обитатели приюта, хоть и привыкли к человеку, но все же остаются дикими животными. Даже местный долгожитель Хорт.

Хорт – это первый постоялец волчьего центра. Его родителей убили, других волчат продали. Хорта хотели отдать на притравку, но об этом вовремя узнала сестра Анастасии, и спасла волчонка.

Притравка в России запрещена уже больше двух лет. Охотничьих собак, разумеется, по-прежнему тренируют, просто делают это гуманно. Вот только не все любители охоты готовы платить за цивилизованную притравку. Экономия, порой, выливается в такие расправы. Судя по реакции владельцев собак, они устраивают это не только в целях дрессировки, но и ради удовольствия.

Перед тем, как спустить собак, у волка нередко выдирают клыки и когти. Чаще всего такая нелегальная притравка заканчивается гибелью животного. Впрочем, главный хищник планеты несет для волков и глобальную угрозу.

"У нас есть и прямое истребление волка, организация охот, многим людям не нравится присутствие волка на какой-то территории. Плюс, человек подрывает кормовую базу волка, уничтожая копытных, и разрушает среду обитания", - рассказала старший научный сотрудник ГПЗ Государственный природный заповедник "Калужские засеки" Елена Литвинова.

В то же время специалисты понимают, что волк крайне важен для экосистемы, поэтому стараются поддерживать популяцию. В России этим занимаются энтузиасты, которые не в состоянии обеспечить размножение хищников в серьезных масштабах. Для волков не существует таких программ, как для тигров, например. Притом, что это похожие по своей сути хищники, просто обитающие в разных ареалах. Сейчас сложно подсчитать поголовье на территории России, у нас в стране волк не входит в перечень охраняемых видов. Впрочем, в некоторых регионах, особенно густонаселенных людьми, хищников может быть недостаточно. Например, в Тамбовской области волков осталось не более десятка. Пока это не отразилось на природе, но, похоже, поговорка про тамбовского волка уже неактуальна.

"Волк – это отличный природный регулятор. На самом деле, в любой системе у нас должен быть эффективный хищник, который будет поддерживать баланс численности самых разных видов, копытных в том числе. И замены волкам у нас нет. Там, где волк исчезает, на его место приходят бродячие безнадзорные собаки, которые создают гораздо больше проблем, чем любые волки", - рассказала Елена Литвинова.

С проблемой отсутствия волков в свое время столкнулись на Западе. Во многих странах из-за нападений на домашний скот хищников массово истребляли. Например, в Великобритании всех волков впервые полностью уничтожили еще в начале 18 века. В Швейцарии и Австрии долгое время не было ни одного хищника. В Германии даже поставили памятник последнему волку – его убили в 1880-м. Волков завозили только в зоопарки и цирки, и долгие годы такая ситуация всех устраивала. Но потом что-то пошло не так. В Великобритании, например, из-за нехватки волков, по сути, стали гибнуть люди. Оленей развелось так много, что они начали массово выходить на дороги, резко выросло количество аварий. Когда стало ясно, что без волков в дикой природе не обойтись, их начали разводить в специальных питомниках. Во многих странах существуют отдельные программы по восстановлению популяции. В центрах по разведению волков, например, в Испании, Франции и Британии хищников готовят к жизни в дикой природе. В питомниках волки почти не контактируют с людьми. И такой подход приносит результат.

В Соединенных Штатах волки в свое время спасли Йеллоустоунский парк. Причем, проблему с оленями решили всего 14 особей, которых привезли в Йеллоустоун в 1995-м. Копытные, почуяв близость хищника, стали вести себя намного аккуратнее, площадь пастбищ резко сократилась. А вот количество деревьев, наоборот, выросло в 5 раз за 6 лет. Благодаря волкам даже изменились русла рек – берега стали меньше подвергаться эрозии из-за растительности.

Волк – не только природный регулятор, но и завсегдатай мифов, и герой произведений культуры. Самый очевидный пример, пожалуй, волчица, которая вскормила Ромула и Рема – основателей вечного города. Волк есть на гербах городов: например, белорусского Волковыска и польского Лобеза. У многих славянских племен волк был тотемным животным. Еще в древности считалось, что волк не убивает без нужды, поэтому он внушал не только страх, но и уважение. Которого ему часто не хватает в современном мире, в том числе и в России. По словам специалистов, волков истребляют зачастую потому, что для многих людей они не более чем агрессивные убийцы домашнего скота. Решить проблему может просветительская работа. И здесь как раз важную функцию выполняют такие центры, как "Чертог волка". Если добавить к этому западный опыт восстановления популяции, то через несколько лет с чувством выполненного долга перед природой можно будет сказать, что и овцы целы, и волки сыты.

Денис Большаков, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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