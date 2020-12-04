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Стали известны причины задержания журналистов НТВ в Турции

16:19
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Где находятся россияне – пока не сообщается

Российских журналистов – сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение" - задержали из-за отсутствия у них аккредитации. Такое объяснение инциденту с россиянами дали в турецком МИДе.
Двое сотрудников НТВ пропали в Турции после задержания

"Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку", - заявил источник в МИД Турции агентству ТАСС.

Ранее пресс-служба телеканала НТВ сообщила, что полиция Турции задержала в пригороде Стамбула сотрудников программы "Центральное телевидение". Связь с журналистами пропала вечером 3 декабря. Российские дипломаты пытаются выяснить, где находятся Алексей Петрушко и Иван Малышкин - данных об их местонахождении так и не появилось.

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