Стали известны причины задержания журналистов НТВ в Турции

Где находятся россияне – пока не сообщается

Российских журналистов – сотрудников программы НТВ "Центральное телевидение" - задержали из-за отсутствия у них аккредитации. Такое объяснение инциденту с россиянами дали в турецком МИДе.

"Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку", - заявил источник в МИД Турции агентству ТАСС.

Ранее пресс-служба телеканала НТВ сообщила, что полиция Турции задержала в пригороде Стамбула сотрудников программы "Центральное телевидение". Связь с журналистами пропала вечером 3 декабря. Российские дипломаты пытаются выяснить, где находятся Алексей Петрушко и Иван Малышкин - данных об их местонахождении так и не появилось.

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