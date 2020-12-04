"Как наркоман": психологи объяснили поведение "поволжского маньяка"

Поймать маньяка удалось благодаря генетической экспертизе

25 подтвержденных убийств, еще как минимум семь - вероятных, сам Радик Тагиров признается, что давно сбился со счета. 1 декабря в Казани задержан человек, прозванный "поволжским маньяком", самый разыскиваемый преступник России, за голову которого была назначена рекордная сумма - три миллиона рублей. Его искали почти десять лет.

Во время избрания меры пресечения 38-летний Радик Тагиров вёл себя, можно сказать, спокойно. Голос твёрдый и уверенный.

Человек, который на первом же допросе признался в 26 убийствах и одном покушении, просит его отпустить. Мол, последнее преступление совершил лет восемь назад. С тех пор одумался, исправился и покаялся. Живёт в счастливом браке. Воспитывает детей. А то, что было - так то под воздействием наркотиков.

А вот днём ранее, когда наручники только защёлкнулись, Тагиров не был столь спокойным. Разве что только не плакал на камеру.

Видеокадры с камер наблюдения, на которых, предположительно, Радик Тагиров. На лестнице он общается с пожилой женщиной. Согласно материалам уголовного дела, преступник всегда представлялся сотрудником коммунальных служб. Под предлогом, например, проверки вентиляционной шахты, заходил в квартиру и, если не было свидетелей, убивал. Забирал деньги и скрывался. В данном случае - пришла внучка пенсионерки, чем спасла той жизнь. Был составлен фоторобот. "Поволжского маньяка" искали в Казани, Уфе, Ульяновске, Самаре, Екатеринбурге. География преступлений - 12 регионов России.

Тагиров признался - можно было бы просто грабить и не убивать. Почему он так не делал, раз были нужны лишь деньги, объяснить не смог. Хотя и так всё понятно.

"Он нормальный серийный убийца. Нормальный - в том смысле, что вписывается в поведение серийного убийцы. Проблема в том, что они вменяемы. Они руководят своими действиями. Они знают, когда что делать. Продумывают", - рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Ениколопов.

Следователи особо отмечают - поймать маньяка удалось благодаря генетической экспертизе. Было проведено более десяти тысяч исследований. И хотя "поволжский маньяк" молчал почти восемь лет, его всё равно искали.

Вот то самое место, где в рамках расследования уголовных дел проводится генетическая экспертиза. Несмотря на то, что сейчас процесс практически полностью автоматизирован, он чрезвычайно сложный. Результат сравнения выводится на экран компьютера. И если раньше для анализа необходимо было предоставить достаточное количество материала - волос, слюны или крови - то сейчас можно обойтись единичными клетками, например, кожи, упавшей на пол на месте преступления.

"Те биологические следы, которые обнаруживаются на местах происшествия, они, по сути, невидимые - это единичные клетки, это невозможно увидеть простым глазом. Благодаря тому, что у нас есть этап размножения или ПЦР амплификации, он повышает чувствительность многократно", - пояснил главный эксперт отдела экспертиз биологических объектов ЭКЦ МВД России Алексей Культин.

Эксперты объясняют, что существует и постоянно пополняется так называемая база данных геномной информации, куда, в первую очередь, попадают преступники. Как и с отпечатками - достаточно ввести информацию о ДНК подозреваемого, и система автоматически проведёт сравнительный анализ с имеющимися образцами.

В полиции, ФСБ и Следственном комитете, однако, не раскрывают подробностей поиска "поволжского маньяка". Как давно была установлена его личность или как удалось найти его самого. В 2011-ом, 2012-ом годах о нём говорили чуть ли не из каждого телевизора. Писали в газетах, был даже фоторобот. И те самые не очень чёткие кадры с камер видеонаблюдения. А Радик Тагиров, как сам рассказал, из Поволжья уехал в Москву. Потом вернулся обратно в Казань.

Он убивал старушек, всем жертвам за 75, и ходил отмечаться в милицию, как условно освобождённый из мест лишения свободы. По возвращению в Казань устроился на работу. Обзавёлся семьёй.

"Он же никакой не шпион и диверсант, который заметает следы. Он заметает следы, когда совершает преступление. Твёрдо уверен, что ему все сходит с рук. А когда это уже несколько убийств, то это убеждение может только расти", - говорит Сергей Ениколопов.

Андрей Чикатило за 22 года убил 53 человека. Столько эпизодов удалось доказать. Радик Тагиров сознался в 26 убийствах. Всё, что ему инкриминируют следователи.

"Для того, чтобы остановиться, нужна очень сильная воля. Поведение такого маньяка - оно очень похоже на поведение наркомана", - рассказал психолог, преподаватель РАНХиГС Владимир Киселёв.

Олега Рылькова прозвали "Тольяттинским потрошителем". Отбывает пожизненное заключение. Отсидел уже более 20 лет. Просил об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья, но получил отказ.

Когда судили, у Рылькова в материалах дела значилось три убийства и около 30 изнасилований. Но получив пожизненное и испытав все прелести колонии для таких, как он, Рыльков начал говорить. О новых эпизодах. О своём первом убийстве, которое не попало в материалы дела. Жертвой стал 7-летний мальчик. Потом ещё об одном убийстве ребёнка. Потом ещё об убийстве четверых человек. И как долго это будет продолжаться, неизвестно. Вот и здесь, сколько на самом деле человеческих жизней погубил "поволжский маньяк", уже вставший в один ряд с маньяком битцевским и Чикатило - сложно даже представить. А сам он не говорит: мол, точно не помнит.

Дмитрий Гусев, "В центре событий", "ТВ Центр".

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