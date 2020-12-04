Путин рассказал о предстоящей цифровой трансформации в России

Кабмину предстоит утвердить стратегию цифровизации ряда отраслей

В России в ближайшее время будет принят ряд решений, направленных на развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Владимир Путин заявил об этом, общаясь по видеосвязи с участниками посвящённой данной сфере деятельности международной онлайн-конференции, передает "ТВ Центр".

Искусственный интеллект уже широко внедряется в России, но это, как отметил президент, требует принятия назревших решений. Правительству предстоит утвердить стратегию цифровизации ряда отраслей - прежде всего, медицины, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства. Обновления требуют образовательные программы. Необходимо принять законы, регулирующие правовые нормы в этой сфере. Нельзя забывать и об этических вопросах, с тем, чтобы новые технологии не использовались во вред людям.

"На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись до сих пор. Я имею в виду, прежде всего, нормативную базу и морально-этические нормы, которые всё человечество выработало на протяжении тысячелетий. Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, интернет имею в виду. Но и там они должны применяться в таком же объёме, как и в других сферах. То же самое касается и искусственного интеллекта. От человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться этими возможностями", - рассказал Путин.

Ближайшие 10 лет, по словам президента, предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Технологии искусственного интеллекта и, прежде всего, разработки отечественных компаний, будут внедряться во всех сферах деятельности. Для формирования устойчивого спроса миллиарды рублей будут направлены на перевод в электронный формат многих функций государственного управления. В короткие сроки должен быть запущен механизм предоставления в электронной форме практически всех госуслуг.

"Отмечу, что одним из лидеров в создании цифровых сервисов для взаимодействия государства с гражданами является наша столица Москва. Что касается готовности к внедрению технологий искусственного интеллекта, в том числе в городской инфраструктуре, столица среди 10 крупнейших мегаполисов мира. Я думаю, что очень многих опережает", - заявил Путин.

Устройства, работающие на принципах искусственного интеллекта, Владимиру Путину на отдельной встрече представил глава Сбербанка Герман Греф. Одна из разработок - это приставка для управления телевизором, другая - многофункциональное устройство, позволяющее, в частности, проводить различные финансовые операции. На встрече обсуждалась и текущая работа Сбербанка. Несмотря на то, что год для всей финансовой отрасли был непростым, в целом кредитная организация, по оценке президента, показывает хорошие результаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"