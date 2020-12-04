Суд арестовал блогера Reeflay после смерти девушки во время прямого эфира

Мужчине предъявлено обвинение

В пятницу Раменский суд Подмосковья арестовал на два месяца блогера Стаса Решетникова. Во время его интернет-трансляции умерла девушка. Предварительные результаты экспертизы говорят о том, что она была избита незадолго до трагедии. Мужчине, которого пользователи социальных сетей знают под псевдонимом Reeflay, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Станислава Решетникова, именно так блогер Reeflay сейчас фигурирует во всех процессуальных документах, в суд привозят в автозаке и наручниках. В здании уже ждут журналисты.

Ближайшие два месяца Решетников проведет под арестом. На такой мере пресечения настаивало следствие. Свою причастность к гибели девушки он по-прежнему отрицает. Первоначальный осмотр показал, что Валентина Григорьева могла скончаться от переохлаждения. Во время онлайн трансляции Решетников выставил ее на балкон. Девушка была в нижнем белье и провела на морозе несколько часов.

В крови погибшей действительно были обнаружены следы запрещенных веществ. А вот описание последствий тех самых пощечин в протоколе заняло несколько страниц.

"На теле девушки зафиксированы множественные кровоподтёки, закрытая черепно-мозговая травма, а также субдуральная гематома, наступление которой стало возможным в результате не менее чем трех воздействий по лицу. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

На кадрах хорошо видно, как именно Валентина Григорьева могла получить указанные травмы. Компания молодых людей употребляет алкоголь, ругается, а затем доходит и до рукоприкладства. Все это транслируется в прямом эфире.

Дальше в ход идет газовый баллончик. Его Решетников распыляет прямо девушке в лицо. Она просит прекратить и вроде как собирается уехать. Но треш-стрим, именно так блогер называет то, чем занимается, продолжается. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатирует смерть. Показательно и то, что даже после этого мужчина продолжал вести трансляцию.

Матвей Шестаков, Егор Киселев, "ТВ Центр".

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