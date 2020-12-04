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Подведены итоги голосования на звание самого сексуального актера года

17:09
  • пятница
  • 04 декабря 2020

В первую десятку затесался музыкант Гарри Стайлс

Подведены итоги зрительского голосования на звание самого сексуального актера 2020 года. Первое место с результатом в 914 голосов занял шотландский артист Сэм Хьюэн. Он приобрел известность, сыграв роль в сериале "Чужестранка".
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750 тысяч пользователей сети отдали свои голоса 23-летнему Хиро Файнс-Тиффину. Занявший второе место артист сыграл Тома Риддла в ленте "Гарри Поттер и Принц-полукровка". На третьем месте - Роберт Паттинсон, за него проголосовали всего 45 тысяч зрителей.

В первой десятке оказались музыкант Гарри Стайлс, отметившийся в фильме Кристофера Нолана "Дюнкерк". Здесь же Кит Харрингтон, известный по нашумевшему сериалу "Игра престолов", а также Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс иСебастиан Стэн. Результаты голосования опубликовал портал Just Jared.

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