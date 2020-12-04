Депутат МГД Гусева: в Москве развивается адресная помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации

Помощь оказывают территориальные органы социальной защиты

В Москве развитие получит адресная поддержка людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом заявила депутат Московской городской думы Людмила Гусева.

"Для нуждающихся в подобной поддержке москвичей предусмотрен целый ряд льгот и выплат, в частности, адресная материальная помощь, на которую в бюджете на 2021 год предусмотрено выделение 6,5 миллиарда рублей", - сообщила парламентарий.

Право на материальную помощь имеют ряд категорий населения, среди которых неработающие одинокие пенсионеры, имеющие доход ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Среди оснований для выделения матпомощи – смерть близких родственников, а также оплата дорогостоящих медицинских услуг, передает АГН "Москва".

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