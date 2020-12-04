Евро и доллар упали в цене на Мосбирже

Американская валюта просела ниже 74 рублей

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи повторил рекорд сентября. Впервые с того времени он опустился ниже 74 рублей. Евро в процессе снижения преодолел планку в 90 рублей – впервые с ноября.

В ходе торгов в пятницу американская валюта опускалась по отношению к рублю на 0,68% - до 73,9425 рубля. Позже доллар немного укрепился, поднявшись до 74,015. В последний раз курс доллара находился ниже 74 рублей 2 сентября.

Евро в течение торгов снижался до 89,98 рубля. В последний раз курс европейской валюты опускался ниже 90 рублей 26 ноября. Как отмечают эксперты, на курсы валют повлияло повешение цен на нефть после сообщения ОПЕК об ограничении добычи черного золота, передает ТАСС.

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