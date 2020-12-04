Россиянам объяснили, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Ограничений по питанию нет

Россиянам объяснили, как готовиться к вакцинации от COVID-19. Медики подчеркнули, что никаких особых требований к пациентам не предъявляется, главное – быть готовым морально.

"Никакой специальной подготовки вообще не требуется, кроме того, чтобы быть морально готовым, что ты будешь защищен от коронавируса при прохождении двух этапов вакцинации и у тебя сформируется иммунитет", - рассказала главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

Врач отметила, ограничений по питанию нет – можно принимать обычную пищу, к которой привык пациент. Хотя предпочтительно, чтобы питание было здоровым. Как и здоровый 7-8-часовой сон, это залог хорошего иммунитета и защиты от инфекций, сказала Шиндряева в интервью РИА Новости.

Масштабная вакцинация от коронавируса начнется в России со следующей недели по поручению президента Владимира Путина. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, с 4 декабря в столице открывается электронная запись на прививки для сотрудников сферы образования, здравоохранения и городских соцслужб.

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