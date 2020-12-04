Голикова сообщила о замедлении распространения коронавируса в России

Стабилизация наблюдается в большинстве регионов

Число российских регионов, где наблюдается замедление распространения коронавируса, за прошедший месяц возросло. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, можно говорить о некоторой стабилизации ситуации в 61 субъекте федерации – тогда как по состоянию на 1 ноября положительные тенденции наблюдались в пятидесяти.

Загруженность коечного фонда, по данным на 3 декабря, достигала в целом по России 75,9%. В то же время, в четырех регионах России больными с COVID-19 занято более 90% коек.

"Наибольшая загрузка коечного фонда - более 90% - сегодня наблюдается в четырех регионах. Это Санкт-Петербург, Смоленская, Орловская области и город Севастополь",- сообщила Голикова на брифинге в доме правительства.

Вице-премьер отметила, что наиболее интенсивный рост заболеваемости COVID-19 в ноябре был зафиксирован среди граждан от 30 до 64 лет, немногим менее – в возрастной группе от 50 до 64 лет. Голикова призвала соблюдать ограничительные меры, предписанные Роспотребнадзором.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"