Журналистов НТВ допрашивают турецкие спецслужбы

В Анкаре заверяют, что россияне в полном порядке

Допрос журналистов российского телеканала НТВ правоохранительными органами Турции продолжается. О состоянии сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина сообщил ТАСС источник в турецком МИДе.

"Они в полном порядке, их допрос еще продолжается", - отметил дипломатический работник.

Как стало известно, россиян задержали во время съемок в пригороде Стамбула, где расположена компания Baykar Savunmа, производящая боевые беспилотники. Разрешения на съемки у журналистов не было, утверждают в турецком МИДе.

Россияне со вчерашнего дня не выходят на связь. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах, Петрушко и Малышкина нет ни в полиции Стамбула, ни в управлении миграции города. Скорее всего, журналистов задержали сотрудники турецкой Национальной разведки. МИД России и российское генконсульство в Турции разбираются в ситуации.

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