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Вакцина "Спутник V" получит разрешение на применение за рубежом

19:42
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Это произойдет в декабре-январе

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показала свою безопасность и эффективность. Препарат может стать частью международного портфеля вакцин от COVID-19 и применяться в разных странах мира, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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"В ходе клинических испытаний, в которых принимали участие 20 тысяч человек, вакцина показала свою безопасность и высокую эффективность. Мы уверены, что она представляет собой одно из очень хороших решений и может стать частью портфеля вакцин, которые необходимы миру", - сообщил Дмитриев в интервью британской вещательной корпорации Би-Би-Си.

Глава РФПИ напомнил, что вакцина "Спутник V" уже одобрена российскими властями. Одобрение препарата другими регуляторами ожидается в декабре-январе. Дмитриев отметил, что в мире пока одобрены лишь "Спутник V" - и еще Великобритания одобрила вакцину Pfizer. Преимущество российского препарата в том, что он основан на уже известной платформе модифицированного аденовируса человека.

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