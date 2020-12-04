В ООН предрекли человечеству катастрофический 2021-й год

Пандемия поставила на грань выживания 270 миллионов человек

Человечество в 2021 году столкнется с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом. За последние четыре года из-за военных конфликтов на грани голодной смерти оказались 135 миллионов жителей Земли. А пандемия увеличила это число до 270 миллионов, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Бизли отметил, что ранее на программы помощи этим людям было потрачено 19 миллиардов долларов. Однако в 2021 году, в условиях экономического спада, этих денег может и не быть. Так что следующий год будет буквально катастрофическим - исходя из того, что мы видим на данном этапе, заявил директор ВПП на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.

Гуманитарный кризис, по словам Бизли, можно преодолеть – если мировой сообщество соберет необходимые средства. Предстоит профинансировать решение проблем дестабилизации, голода и миграции. В этом случае человечество сможет пережить 2021 год.

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