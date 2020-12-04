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В ООН предрекли человечеству катастрофический 2021-й год

20:24
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Пандемия поставила на грань выживания 270 миллионов человек

Человечество в 2021 году столкнется с самым тяжелым за последние 75 лет гуманитарным кризисом. За последние четыре года из-за военных конфликтов на грани голодной смерти оказались 135 миллионов жителей Земли. А пандемия увеличила это число до 270 миллионов, заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.
Названа страна, которая переживет конец света

Бизли отметил, что ранее на программы помощи этим людям было потрачено 19 миллиардов долларов. Однако в 2021 году, в условиях экономического спада, этих денег может и не быть. Так что следующий год будет буквально катастрофическим - исходя из того, что мы видим на данном этапе, заявил директор ВПП на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с COVID-19.

Гуманитарный кризис, по словам Бизли, можно преодолеть – если мировой сообщество соберет необходимые средства. Предстоит профинансировать решение проблем дестабилизации, голода и миграции. В этом случае человечество сможет пережить 2021 год.

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