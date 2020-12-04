СК возбудил дело об убийстве семьи на даче в Волоколамске

Погибли супружеская пара и дочь-подросток

Уголовное дело об убийстве семьи из трех человек возбудили следователи в Подмосковье. Останки супругов и их несовершеннолетней дочери были обнаружены в сгоревшем доме в Волоколамске. На телах – следы насилия.

"Четвертого декабря 2020 года на окраине СНТ "Малахит" в городском округе Волоколамске в сгоревшем доме обнаружены обгоревшие фрагменты тел трех человек: супружеская пара и их 16-летняя дочь", - сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По данным следствия, семья перестала выходить на связь несколько дней назад - после того, как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье. Рядом с домом обнаружен обгоревший автомобиль, на котором они приехали в Волоколамск, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"