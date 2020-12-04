Путин назначил Чубайса ответственным за связи с международными организациями

Указ вступает в силу со дня его подписания

Анатолий Чубайс назначен представителем президента по связям с международными организациями. Указ подписал Владимир Путин.

"Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", - говорится в тексте документа, заверенного главой государства.

Указ вступает в силу со дня его подписания, отмечается на сайте Кремля.

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