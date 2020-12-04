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В Кремле прокомментировали новое назначение Чубайса

21:23
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Экс-глава "Роснано" займется связями с международными организациями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новое назначение бывшего главы "Роснано". По словам представителя Кремля, Анатолий Чубайс займется связями с организациями, входящими в систему Организации Объединенных Наций.
Путин назначил Чубайса ответственным за связи с международными организациями

"ООН", - коротко ответил Песков на вопрос корреспондента "Интерфакса" о том, с какими международными организациями предстоит контактировать Чубайсу.

Ранее сообщалось, что президент Владимир путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями -  "для достижения целей устойчивого развития".       

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