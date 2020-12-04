Зеленский отказался вводить на Украине в декабре строгий карантин

Украинский лидер утверждает, что взвесил все за и против

Строгого карантина из-за коронавируса на Украине в декабре не будет. Президент Незалежной Владимир Зеленский утверждает, что взвесил все за и против - и пришел к выводу, что необходимости в локдауне нет.

"Я верю, что локдаун в декабре не нужен. Мы взвесили все за и против... Я советовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В то же время, украинский лидер отмечает, что строгий карантин выходного дня, который действовал в течение трех недель, остановил "динамику роста" распространения вируса. Зеленский не исключает, что локдаун придется вводить в январе. Правительству уже поручено определить время локдауна, его четкий формат и перечень карантинных мероприятий. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

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