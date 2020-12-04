ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский отказался вводить на Украине в декабре строгий карантин

21:36
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Украинский лидер утверждает, что взвесил все за и против

Строгого карантина из-за коронавируса на Украине в декабре не будет. Президент Незалежной Владимир Зеленский утверждает, что взвесил все за и против - и пришел к выводу, что необходимости в локдауне нет.
Зеленский придумал новое правило украинского языка

 "Я верю, что локдаун в декабре не нужен. Мы взвесили все за и против... Я советовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В то же время, украинский лидер отмечает, что строгий карантин выходного дня, который действовал в течение трех недель, остановил "динамику роста" распространения вируса. Зеленский не исключает, что локдаун придется вводить в январе. Правительству уже поручено определить время локдауна, его четкий формат и перечень карантинных мероприятий. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.