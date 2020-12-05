В России побит рекорд суточного прироста больных COVID-19

В Москве начинается масштабная вакцинация

За сутки в России зафиксировано 28 782 случая заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала пандемии. Всего с февраля 2020 года выявлено 2 431 731 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 7 993 больных, это тоже максимальный показатель. Всего в столице 640 050 инфицированных.

Ранее самое большое число больных в России зафиксировано 3 декабря – 28 145 человек, в Москве предыдущий максимум был зарегистрирован 27 ноября - 7 918 человек.

Одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса стала туристическая отрасль. По всему миру в этом году практически остановился въездной туризм, страны закрыли границы или ввели жёсткие требования для всех, кто пересекает границу.

Известно, что на этой неделе туристы начали массово отказываться от уже забронированных туров в Санкт-Петербург на новогодние праздники. В городе введены жёсткие ограничения. В частности, с 30 декабря по 10 января будут полностью закрыты все музеи, театры, концертные залы, кафе и рестораны.

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