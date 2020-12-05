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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 6 тысяч человек

10:05
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Педагоги и медики могут сделать бесплатную прививку

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 584 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 485 308.
В Москве в субботу начнется вакцинация от коронавируса

С 5 декабря в Москве начинается масштабная вакцинация от коронавируса. Электронная запись стартовала днём ранее и, как сообщил мэр Сергей Собянин, за первые пять часов на прививку записались пять тысяч человек. Пока что она доступна лишь для педагогов, медиков и соцработников. В столице на базе городских поликлиник действуют 70 прививочных пунктов.

По данным на 4 декабря, в России диагноз COVID-19 поставлен 2 402 949 пациентам, умерли с начала пандемии 42 176 человек. В Москве больных зарегистрировано 632 057, в мире более 65 миллионов человек заразись коронавирусом, умерло более 1,5 миллиона человек.

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