ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин призвал москвичей не расслабляться в борьбе с коронавирусом

22:10
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Мэр отметил, как помогла в нынешней ситуации вакцинация от гриппа

Эпидемии гриппа в столице нет – и все благодаря осенней вакцинации, заявил мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, в нынешней непростой ситуации прививки от гриппа сыграли свою положительную роль.
Собянин объявил о начале вакцинации от коронавируса в Москве

"Около 6,5 миллиона человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай бог, чтобы и дальше … сохранялась такая же ситуация, это большая помощь в борьбе с COVID. Потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID - это, конечно, совсем было бы нехорошо", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Оценил мэр Москвы и ситуацию с коронавирусом в столице. По словам Собянина, в борьбе с COVID-19 расслабляться рано.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.