Собянин призвал москвичей не расслабляться в борьбе с коронавирусом

Мэр отметил, как помогла в нынешней ситуации вакцинация от гриппа

Эпидемии гриппа в столице нет – и все благодаря осенней вакцинации, заявил мэр Москвы. По словам Сергея Собянина, в нынешней непростой ситуации прививки от гриппа сыграли свою положительную роль.

"Около 6,5 миллиона человек привились от гриппа, и сегодня у нас никакой эпидемии гриппа вообще близко нет. Дай бог, чтобы и дальше … сохранялась такая же ситуация, это большая помощь в борьбе с COVID. Потому что нахлестывается эпидемия гриппа на эпидемию COVID - это, конечно, совсем было бы нехорошо", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Оценил мэр Москвы и ситуацию с коронавирусом в столице. По словам Собянина, в борьбе с COVID-19 расслабляться рано.

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