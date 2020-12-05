Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 66 миллионов

Умерли от болезни 1,5 миллиона

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 66 миллионов, скончались от осложнений болезни более полутора миллионов человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 14,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 278 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся почти 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6,5 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 2,3 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано в Сент-Китс и Невисе (22 человека), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 17 человек, в Вануату зафиксирован один заболевший.

Учёные во всём мире изобретают приспособления и различные товары, которые так или иначе помогают бороться с коронавирусом. На этой неделе стало известно, что в Чехии создали особую бумагу, которая уничтожает попадающие на ее поверхность бактерии и вирусы. Она может убивать также и частицы коронавируса. Бумага пропитана специальными химическими веществами на основе цинка и серебра. Для человеческой кожи она полностью безопасна. Такую бумагу можно использовать при изготовлении денежных купюр и документов.

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