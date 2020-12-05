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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 66 миллионов

14:49
  • суббота
  • 05 декабря 2020

Умерли от болезни 1,5 миллиона

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 66 миллионов, скончались от осложнений болезни более полутора миллионов человек. Прирост заболевших за эту неделю превысил четыре миллиона.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 14,3 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 278 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся почти 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 6,5 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 2,3 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано в Сент-Китс и Невисе (22 человека), на Соломоновых островах заразились коронавирусом 17 человек, в Вануату зафиксирован один заболевший.

Учёные во всём мире изобретают приспособления и различные товары, которые так или иначе помогают бороться с коронавирусом. На этой неделе стало известно, что в Чехии создали особую бумагу, которая уничтожает попадающие на ее поверхность бактерии и вирусы. Она может убивать также и частицы коронавируса. Бумага пропитана специальными химическими веществами на основе цинка и серебра. Для человеческой кожи она полностью безопасна. Такую бумагу можно использовать при изготовлении денежных купюр и документов.

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