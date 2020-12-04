Турецкая полиция заявила о задержании российских журналистов на три дня

Сотрудники НТВ вели съемку без разрешения

Полиция Стамбула назвала срок, на который задержаны журналисты российского телеканала НТВ. Алексей Петрушко и Иван Малышкин останутся под стражей как минимум три дня, заявили в администрации провинции Стамбул.

"Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10:30 в четверг, 3 декабря 2020 года, обнаружив, что они без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов… По распоряжению главного прокурора срок содержания этих лиц под стражей продлен на три дня", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

В администрации Стамбула подчеркнули, что в том районе фото- и видеосъемка запрещены. Официальное расследование продолжается.

Как сообщили ранее в турецком МИДе, россиян задержали во время съемок в пригороде Стамбула, где расположена компания Baykar Savunmа, производящая боевые беспилотники. Разрешения на съемки у сотрудников программы "Центральное телевидение" не было.

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