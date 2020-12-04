ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Турецкая полиция заявила о задержании российских журналистов на три дня

22:28
  • пятница
  • 04 декабря 2020

Сотрудники НТВ вели съемку без разрешения

Полиция Стамбула назвала срок, на который задержаны журналисты российского телеканала НТВ. Алексей Петрушко и Иван Малышкин останутся под стражей как минимум три дня, заявили в администрации провинции Стамбул.
Журналистов НТВ допрашивают турецкие спецслужбы

"Департамент полиции Стамбула задержал двух граждан России и гражданина Турции в 10:30 в четверг, 3 декабря 2020 года, обнаружив, что они без разрешения вели съемку вблизи центра исследований и разработок беспилотных летательных аппаратов… По распоряжению главного прокурора срок содержания этих лиц под стражей продлен на три дня", - говорится в заявлении, поступившем в распоряжение ТАСС.

В администрации Стамбула подчеркнули, что в том районе фото- и видеосъемка запрещены. Официальное расследование продолжается.

Как сообщили ранее в турецком МИДе, россиян задержали во время съемок в пригороде Стамбула, где расположена компания Baykar Savunmа, производящая боевые беспилотники. Разрешения на съемки у сотрудников программы "Центральное телевидение" не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Полиция Турции
Полиция Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.