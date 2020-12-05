В Москве стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

Открылись 70 прививочных пунктов

Бесплатная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве. В столице открылись 70 прививочных пунктов. Вакцина - отечественная: первый в мире зарегистрированный препарат "Спутник V".

По поручению президента, вначале привиться смогут люди из групп риска - медики, учителя и социальные работники. По мере поступления новых партий препарата этот список будет увеличиваться, сообщает "ТВ Центр".

Запись на вакцинацию открылась накануне. Как сообщил мэр Сергей Собянин, за первые пять часов на прививку записались пять тысяч человек. По словам замглавы департамента здравоохранения Москвы Андрея Старшинина, столица полностью готова к началу вакцинации.

"Мы выстроили абсолютно безопасную логистическую систему. Напомню, что особенностью этой вакцины является то, что она хранится в условиях от минус 18 градусов и показана к применению после разморозки в течение двух часов. Всем необходимым оборудованием мы оснащены в полном объёме. У нас достаточно широкая разветвленная сеть, которая обеспечивает полную доступность пациентов к вакцинации", - отметил Старшинин.

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